La pobreza monetaria en la región Arequipa tuvo un incremento en el último año (15,8 %), a esto se le suma un mayor porcentaje (23 %) De pobreza multidimensional que engloba la falta de acceso a los servicios básicos, así lo explica el gerente de Estudios Económicos en Sociedad de Comercio Exterior del Perú - ComexPerú, Rafael Zacnich.

Arequipa experimentó un incremento en pobreza monetaria ¿qué análisis se tiene de ello? En el caso de Arequipa estamos hablando de una pobreza monetaria calculada sobre la base de una canasta alimentaria de 454 soles, alrededor del 15.8 % de su población está considerada como pobre, ha avanzado con respecto al año pasado, pero todavía existe un rezago, una distancia bastante larga con respecto a los valores antes de la pandemia. Antes de la pandemia, en el 2019, la pobreza monetaria en Arequipa era de apenas el 6 % de su población.

Menciona una medición adicional que es la pobreza multidimensional ¿en qué consiste? Esta pobreza multidimensional va mucho más allá de lo que se refiere al gasto, a los ingresos de la población, si no va para la atención del acceso a los servicios básicos de calidad, quiere decir, si no tiene condiciones óptimas de vivienda, si no tienes condiciones de acceso a salud o educación sería considerado como pobre multidimensional. En el caso de Arequipa, el 23 % de la población no accede al menos a uno de estos tres servicios.

¿En qué sectores se observa mayor deficiencia en el acceso a servicios? Muchos de ellos asociados al tema de salud, en el departamento de Arequipa tenemos que más del 97 % de establecimientos de salud del primer nivel de atención, que son los más cercanos a la primera urgencia, son caracterizados como de capacidad obsoleta ¿qué quiere decir? No cuenta con infraestructura, con los equipos, con los medicamentos para atender en ese primer nivel de acción para fortalecer la salud de la población.

¿Hay algún otro sector que requiere atención? En el caso de las condiciones de vivienda, de agua, si bien es cierto más del 90% de la población cuenta con agua potable, pero solamente el 60 a 65 % lo tiene las 24 horas del día. Entonces en esos espacios en los cuales no cuentan con agua potable se prestan o se generan los incentivos de alguna manera para desarrollar enfermedades asociados a la falta de agua potable en las localidades.

¿A qué se debe esta falta de acceso a servicios básicos? Hay múltiples factores que entran a tallar a efectos de traducir estos grandes recursos generados por el crecimiento. Hasta antes de la pandemia tuvimos 21 años de crecimiento ininterrumpido. Durante la pandemia caímos, luego seguimos creciendo, vino el 2023 la crisis de los fertilizantes, otra vez cayó la economía y nuevamente seguimos creciendo. La producción local, nacional está creciendo, pero no se traducen en servicios de calidad. Los cuantiosos recursos que se generan se distribuyen a propósito del proceso de descentralización. Las municipalidades son los principales responsables que esos recursos le lleguen a la ciudadanía en obras de saneamiento, en obras de materia salud, educación, seguridad, ornamento.

¿Cuál es la responsabilidad de los gobiernos regionales y locales? Los mismos funcionarios que están dentro de las municipalidades, en encuestas del INEI declaran de que efectivamente necesitan capacitación en procesos administrativos. Más del 67 % señala que necesita capacitarse en formulación, diseño y ejecución de proyectos. Entonces todos estos cuantiosos recursos se trasladan a las municipalidades, se trasladan a las regiones, caen en manos de personas que, por más buena voluntad que tengan, no cuentan con las capacidades para traducir esos grandes recursos en lo que necesita la población.

¿Qué tipo de proyectos podrían sacarse adelante? Un proyecto que está entrampado en esta región por años es el de Majes Sigua II. Es uno de los llamados grandes proyectos de irrigación que impulsaría las fronteras de producción agrícola dedicadas a la exportación de más de 38 mil hectáreas. Si sumas Majes Siguas, Chavimochic, Alto Piura y Chinecas, ahí nomas se tiene 200 mil hectáreas, que es lo que se tiene hoy en día exportando.

¿Qué soluciones pueden plantearse en el corto plazo? Atacaría por el lado de levantar los trámites y la burocracia para aspectos de impulsar la inversión, porque las señales que le damos a los inversionistas hoy en día son que estamos en un país inseguro, somos un país donde no se respeta las reglas de juego, en un país donde por más que te adjudiques un proyecto.

Rafael Zacnich. En entrevista, detalló que la falta de servicios básicos también es un problema que no ha sido atendido en su totalidad. A esto se suma la falta de grandes proyectos para la generación de empleos directos e indirectos.