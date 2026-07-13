Realizan trabajos de última hora antes de inaugurar el puente Arequipa-La Joya

A pocos minutos de la inauguración del puente Arequipa-La Joya, obreros ejecutan trabajos de pintado, señalización, limpieza y acondicionamiento de la vía, mientras se espera la llegada del presidente de la República, José María Balcázar, quien encabezará la ceremonia de entrega de la infraestructura.

Las labores se concentraron en distintos tramos de la autopista Arequipa-La Joya, donde también se realizaron trabajos de limpieza y arreglo de las cunetas para dejar la vía lista antes del acto protocolar.

Sin embargo, la obra no estuvo exenta de cuestionamientos, los pobladores de la zona expresaron su preocupación por la falta de señalización completa e iluminación en algunos sectores de la vía, advirtiendo que estas deficiencias podrían incrementar el riesgo de accidentes de tránsito.

Los vecinos señalaron que la carretera soportará un intenso flujo de vehículos de carga pesada, como tráileres y unidades que transportan minerales, por lo que consideran indispensable implementar todas las medidas de seguridad antes de su puesta en funcionamiento.

El puente Arequipa-La Joya es una de las obras viales más esperadas en la región, ya que busca mejorar la conexión entre el distrito de Cerro Colorado y La Joya, además de contribuir a descongestionar la Variante de Uchumayo. Sin embargo, la infraestructura también ha sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría relacionadas con aspectos técnicos de su ejecución.

DESPLIEGUE PRESIDENCIAL

Desde las primeras horas de este lunes, un importante contingente de la Policía Nacional del Perú fue desplegado a lo largo de la autopista Arequipa–La Joya para garantizar la seguridad durante la visita del presidente de la República, José María Balcázar. A la zona llegaron efectivos de las comisarías como Alto Selva Alegre, Tiabaya, Uchumayo, Cerro Colorado.

Los agentes fueron ubicados en diversos tramos de la vía, accesos y zonas cercanas al puente Virgen de Chapi, donde el mandatario encabezará la ceremonia de inauguración de la nueva infraestructura vial, pese a que estaba prevista para las 11:00 de la mañana.

Policía moviliza a comisarías para la llegada del presidente José María Balcázar al puente Arequipa La Joya (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

El operativo comprende el resguardo del recorrido presidencial y el control del tránsito vehicular, además de medidas de seguridad para las autoridades nacionales, regionales y los asistentes al acto protocolar.

Antes de la inauguración del puente, Balcázar estuvo en el hospital Maritza Campos Díaz para supervisar el avance del saldo de obra de este establecimiento de salud, por lo que la presencia policial también se reforzó en la ruta hacia dicho nosocomio.