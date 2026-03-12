Luego de años de paralización y anuncios de reinicio de trabajos, según el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) empezaron los trabajos físicos preliminares para terminar la construcción del hospital Camaná.

Según el GRA, las intervenciones preliminares, consisten en trabajos de adecuación de ambientes dentro del hospital, entre ellos la demolición de muros de albañilería en el área de vestidores de varones, así como la toma de muestras en las áreas de laboratorio y trauma shock, acciones que permitirán evaluar el estado de la infraestructura antes de continuar con la intervención.

Realizan trabajos preliminares para empezar saldo de obra en hospital Camaná (Foto: GRA)

Asimismo, los técnicos analizan ajustes en el diseño de algunos espacios, como la reducción de tomas de aire y la instalación de persianas, con el fin de mejorar las condiciones de funcionamiento de los ambientes que serán utilizados para la atención de pacientes.

Según lo reportado por la empresa ejecutora, estas tareas forman parte de la fase inicial del proyecto, cuyo objetivo es preparar los espacios para luego terminar la obra con un presupuesto de S/ 116 millones. Pese a los retrasos en los plazos, pues el anuncio de reinicio de obra fue el 20 de febrero pasado, el Ejecutivo regional espera que las intervenciones terminen para diciembre, antes de la salida del gobernador de Arequipa.

VIDEO RECOMENDADO