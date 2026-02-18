La represa Aguada Blanca rebosó en las últimas horas, lo que provocó el incremento del caudal del río Río Chili hasta alcanzar los 45 metros cúbicos por segundo. Según se informó, el volumen podría continuar en aumento en las siguientes horas, sin que Autodema, entidad que admnistra las represas, pueda regularlo debido a las precipitaciones pluviales.

El incremento del caudal genera preocupación en los distritos de Uchumayo, Vítor, así como en el valle de Quilca en la provincia de Camaná, donde los agricultores ya reportan afectaciones en sus cultivos.

Precisamente, en la mañana, productores del valle de Quilca informaron que el río se desbordó y dañó sembríos de arroz que estaban próximos a ser cosechados en el fundo Los Huarangos, generando pérdidas económicas considerables. Los hombres del campo temen que, de continuar el incremento del caudal, más hectáreas resulten perjudicadas

En tanto, otras represas de la Cuenca Chili se encuentran cerca de su máxima capacidad de almacenamiento. La represa Pillones registra un 97% de almacenamiento; El Frayle alcanza el 84%; y Bamputañe está al 76% de capacidad máxima.

Desde la Autoridad Autónoma de Majes exhortaron a la población asentada en zonas ribereñas a mantenerse alerta ante posibles desbordes y a tomar las precauciones necesarias mientras se monitorea el comportamiento del caudal.

VIDEO