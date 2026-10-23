Por 100 soles, el reciclador Juan García Flores, de 58 años, habría aceptado participar en la quema de dos automóviles durante la madrugada del último jueves en el distrito arequipeño de Miraflores. Tras ser detenido por la Policía, el hombre señaló como autor intelectual de los ataques a Luis Flores Linares, quien presuntamente buscaba perjudicar a los dueños de los vehículos siniestrados.

Según la versión proporcionada por el reciclador, Flores Linares habría mantenido discusiones con los inquilinos por estacionar sus vehículos en la calle y no dejar espacio para su unidad. Estas diferencias habrían motivado que recurriera a García Flores, ofreciéndole 100 soles para que participara en los ataques. Juan García negó haber prendido fuego a las instalaciones del restaurante “El Batancito”.

En las imágenes proporcionadas por la municipalidad de Miraflores se observa a dos personas que participaron en la quema de las unidades. Uno abrió las puertas y el otro usó papel y cartón para quemarlos.

Horas después de la captura de Juan García en la calle Pro Hogar, cuando intentaba darse a la fuga, la Policía logró ubicar y detener a Luis Flores Linares. Ambos se encuentran detenidos en la unidad de Secuestros de la Divincri y el día de hoy se tomará la declaración a Flores Linares para contrastar su versión con lo dicho por el reciclador y corroborar si efectivamente existió el presunto acuerdo y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Como se había informado, los incendios ocurrieron entre la 1 y la 4 de la madrugada del jueves, el primero de los ataques ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada en la cuarta cuadra de la calle Rodríguez Ballón, donde se incendió un auto Tico. Los serenos lograron controlar las llamas utilizando extintores.

Posteriormente, cerca de las 3:50 de la madrugada, se registró la quema de la puerta del restaurante “El Batancito”, situado en la cuadra 10 de la avenida San Martín. Minutos después, los detenidos atacaron un segundo vehículo, de placa A9L-461, estacionado frente al inmueble 437 de la calle Paz Soldán.