Recomiendan restringir el ascenso al volcán Misti en esta Semana Santa

Recomiendan asumir medidas de prevención a quienes tienen planeado ascender al volcán Misti en este feriado largo de Semana Santa, debido al mal estado de la ruta y los riesgos para los visitantes.

Uno de los principales problemas, según el Club Deportivo de Andinismo Arequipa, es el mal estado de la vía carrozable que conduce al sector de Pastores, en el distrito de Alto Selva Alegre. Las lluvias registradas en febrero dañaron varios tramos de la carretera, lo que a la fecha impide el acceso vehicular. Esta ruta suele ser utilizada por andinistas para acercarse en unidades al punto de inicio del ascenso, a las faldas del volcán.

Cada año, durante Semana Santa, decenas de personas recorren este camino, muchos de ellos con el objetivo de llegar hasta la cruz del volcán, recordando antiguas peregrinaciones. Sin embargo, la situación actual obliga a los visitantes a caminar varios kilómetros adicionales antes de iniciar la subida.

El recorrido no es sencillo. Se estima que la caminata toma aproximadamente de seis horas hasta el sector conocido como Nido de Águilas y otras siete horas más hasta la cima, lo que incrementa el desgaste físico y los riesgos, sobre todo para personas sin experiencia.

Ante este panorama, sugieren a las diferentes instituciones como la Policía de Alta Montaña a reforzar el control en la zona para evitar incidentes o accidentes como el mal de altura y desorientación de los peregrinos.

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