En una ceremonia de carácter solemne, el Parlamento Andino realizó la entrega de una distinción oficial al destacado profesional arequipeño, Milco Torres Barrionuevo, por ser parte del impulso del programa “Industrialízate Perú”, del centro cultural Perú China.

La entrega del reconocimiento se realizó en el auditorio Manuel Andrade Carmona, del Congreso de la República y estuvo a cargo del parlamentario andino, Fernando Arce Alvarado, quien destacó el esfuerzo del gestor es promover nuestra cultura a niveles internacionales como en el país asiático.

La condecoración subraya la importancia del trabajo conjunto entre instituciones legislativas, culturales y el sector técnico profesional para impulsar iniciativas sostenibles que beneficien el desarrollo integral de la nación.