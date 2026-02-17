El cadáver de un varón fue hallado hoy en un estanque ubicado en la zona de San Cosme, en el distrito de Characato, en Arequipa.

Fueron los vecinos del sector quienes alertaron a los policías sobre la presencia del cuerpo, tras observar que flotaba en el agua. Según informaron, el cuerpo se encontraba únicamente con un calzoncillo, lo que generó interrogantes sobre las condiciones en que el hombre falleció.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Unidad de Rescate, quienes realizaron las labores para extraer el cuerpo del estanque. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue para su identificación y para que se practique la necropsia de ley, la cual permitirá determinar las causas de su deceso.

Tras la identificación, la Policía y la Fiscalía iniciarán las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer las circunstancias en que murió el hombre. Se definirá si se trató de un accidente o un delito.

