El tiempo de Pascua invita a reflexionar sobre la manera en que estamos obrando, pero también es momento para asumir un compromiso de entrega por los demás, desde el lugar en el que estemos.

Monseñor Javier Del Río Alba recordó el sacrificio de Jesús durante la misa en honor al Cristo de la Caridad, Patrono Jurado de Arequipa y que tuvo lugar ayer a las 15:30 horas en la parroquia Santa Marta.

Siguiendo una tradición que perdura desde 1684 cuando se fundó la Tricentenaria Hermandad del Cristo de la Caridad, fieles y autoridades se congregaron en la misa para luego dar paso a la procesión de la imagen junto a la de la Virgen de los Dolores.

Según fuentes históricas, la efigie del Cristo data de la fundación española de la ciudad y fue un obsequio del rey de España Carlos V. La primera procesión quedó registrada el 5 de marzo de 1684. Ayer, el recorrido fue: calle Colón, pasaje Santa Rosa, San Pedro, Melgar, San Francisco, Moral, Santa Catalina, Portal de San Agustín, Portal de la Municipalidad, Portal de Flores, Mercaderes, Rivero, Santa Marta, retornando a la parroquia.

Siguiendo con las actividades por Semana Santa, hoy Martes Santo se celebró a las 10:00 la Misa Crismal en la Basílica Catedral, donde se realizaron la Renovación de las Promesas Sacerdotales y la Bendición de los Óleos para los enfermos, catecúmenos y consagración del Santo Crisma.En este acto, los sacerdotes renovaron las promesas que le hicieron al Señor Jesús en el día de su ordenación sacerdotal, celebrando de manera especial el día de la Institución del Sacramento del Sacerdocio. Esto fue en Jueves Santo, cuando Jesús envió a sus apóstoles a anunciar la Buena Nueva y a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los presbíteros renovaron su “sí” de compromiso y de discipulado con el Señor Jesús, reafirmando su vocación al servicio del pueblo de Dios.

Durante la celebración eucarística, serán llevados en procesión hacia el altar el santo crisma, el óleo de los enfermos y el óleo de los catecúmenos, para su consagración. Los diáconos, recientemente ordenados el pasado 25 de marzo, portarán las ánforas con el óleo perfumado con el cual los católicos son ungidos el día del bautismo y confirmación, o durante la ordenación de obispos y sacerdotes, y la sagrada unción de los enfermos, para su posterior distribución entre las parroquias de la Arquidiócesis.

A las 5:30 de la tarde de hoy se realizará la Procesión “Pasión y Muerte del Señor” del templo de “La Compañía”, culminando a las 8:00 de la noche con la Santa Misa en el mismo templo.

No menos de 200 sacerdotes de la Arquidiócesis participan hoy en la Misa Crismal en la Basílica Catedral con monseñor Javier Del Río Alba.

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