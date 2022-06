Se fortalecerá el sistema de plaqueo en las calles del Centro Histórico de Arequipa con el propósito de erradicar el estacionamiento de vehículos particulares en zonas rígidas y peatonales y recuperar los espacios públicos del comercio ambulatorio.

Juan Carlos Callacondo, subgerente de Transporte Urbano y Especial de la comuna provincial de Arequipa, informó que enviaron un oficio al general PNP Miguel Cayetano, jefe de la IX Macrepol para que participe con la designación de al menos 40 policías de tránsito.

“El plan está listo. Fortalecer el sistema de plaqueo disminuirá la contaminación y el caos vehicular en el Centro Histórico. Vamos a erradicar el estacionamiento en zonas rígidas y recuperaremos los espacios públicos. Diseñaremos estrategias con el área de fiscalización del municipio para que sea integral”, afirmó.

De acuerdo al funcionario, la meta es disminuir el 30 % de la presencia de vehículos en la zona. La proyección es recuperar el Centro Histórico para el 28 de julio y aniversario de la ciudad de Arequipa.

“Las sanciones a taxi informales es del 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Mientras, en zonas rígidas la intervención policial aplicará el 8 % de una UIT y menos 20 puntos para autos particulares. En zona prohibidas es el 8 % y menos 25 puntos”, dijo.

Al menos 50 inspectores de la comuna provincial harán cumplir el plaqueo desde las 06:00 horas hasta las 22:00 horas. La medida se aplica desde el lunes 13 de mayo con apoyo de la Policía de Tránsito.

Hace más de un mes se anunció la adquisición de dos grúas que están valorizadas en un millón de soles, el proyecto generó observaciones y evidenció la falta de voluntad para ejecutarlo.

“No hay otro medio, se necesita grúas. Somos la única ciudad en el país que no tiene grúas. Existe miedo a la opinión pública o actos de corrupción que han generado. No creo que una grúa sea sinónimo de corrupción. Informaron que no habría disposición presupuestal”, dijo.

No obstante, Callacondo informó que el municipio cuenta con dos grúas obsoletas por el tiempo y necesitan ser reemplazadas por unidades nuevas.