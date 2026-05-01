Ante el incremento de hechos delictivos en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, la Policía Nacional anunció la conformación de juntas vecinales como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad ciudadana en esta jurisdicción, que incluye sectores mineros como Secocha.

El técnico de la Policía Nacional del Perú, Caballero Meza, responsable del área de Participación Ciudadana de la comisaría de Auxilio Rápido de Urasqui, informó que ya se han conformado seis juntas vecinales que serán juramentadas en las próximas semanas.

Estas organizaciones tendrán la función de trabajar de manera coordinada con la Policía para prevenir delitos y enfrentar actos ilícitos en toda la zona. La iniciativa abarcará diversos sectores del distrito, incluidos los centros poblados y áreas de actividad minera como Secocha, San Martín y La Eugenia, con el objetivo de contar con vecinos organizados que contribuyan activamente a la vigilancia de sus comunidades.

El representante policial hizo un llamado a la población a involucrarse en estas acciones y no mostrarse indiferentes o al margen frente a la inseguridad.

Asimismo, se informó que la municipalidad brindará apoyo logístico a las juntas vecinales, mediante la entrega de implementos como chalecos, lo que permitirá su identificación y facilitará su labor preventiva. Tras la implementación de estos recursos, se procederá con la juramentación oficial de los integrantes.