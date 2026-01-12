El regidor de la Municipalidad Distrital de Majes, en Caylloma, Elmer Taparaco Mamani, denunció el domingo 11 de enero ante la comisaría de Majes, haber recibido amenazas de muerte a través de un mensaje por WhatsApp.

Según la denuncia policial, el mensaje fue recibido la noche del sábado desde el número de celular 964 178 768. El contenido incluyó un video en el que un hombre exhibe un arma de fuego, mientras profiere amenazas directas contra el concejal, advirtiéndole que “se está metiendo en temas que no debe”. En el mismo video, le da un plazo de siete días para abandonar la ciudad de Majes junto a su familia.

Taparaco relacionó estas amenazas con la denuncia que presentó en Arequipa el viernes 9 de enero contra el alcalde distrital de Majes, Jenry Huisa Calapuja, por el presunto delito de peculado de uso, al supuestamente utilizar de manera irregular una camioneta institucional en actividades personales y políticas.

De acuerdo con su versión, el alcalde fue visto el 13 de diciembre del 2025 en Camaná reuniéndose con un representante del partido político Ahora Nación, hecho que, según él, evidenciaría un uso indebido de bienes del Estado. Precisó que la denuncia por este presunto delito se formalizó el 18 de diciembre ante el Ministerio Público, por lo que el hecho se encuentra en investigación.

Ante este contexto, el regidor señaló que considera como sospechoso al alcalde distrital, debido a amenazas previas que afirma habría recibido de parte del burgomaestre y de su personal de confianza del burgomaestre.

Además, el concejal sospecha de otras tres personas, el gerente municipal, un abogado y uno de Construcción Civil. Con este último tiene un proceso judicial.

Taparaco Mamani anunció que solicitará garantías para su vida y la de su familia ante la Subprefectura, mientras continúan las investigaciones policiales para identificar al autor de las amenazas.

RESPUESTA DEL ALCALDE JENRY HUISA

En respuesta, el alcalde Jenry Huisa negó a Correo, estar detrás de la amenaza. Indicó que el regidor se dedicó a extorsionar a acondicionar y exigir cosas. “Él me pidió algo que no le puedo dar y desde ahí comenzó todo, no te puedo dar más detalles…”, dijo.

Sin embargo, según Taparaco, descalificar como extorsionadores a quienes realizan trabajos de fiscalización solo sería para justificar sus acciones.

“Lamentablemente hay que llevarlo a tratamiento psicológico, yo también lo he denunciado varias veces, porque miente constantemente, distorsiona la información y hace creer a la gente lo que no es. Entiendo que muy posiblemente es porque está pagado por otras personas (sin detallar nombres), que tratan de mellar o bajar mi imagen política, pero por lo demás estoy tranquilo, no podría ni tendría que hacer algo malo. Ya lo hubiera hecho si fuera una persona mala, se lo merece, pero no deberíamos actuar de esa manera, creo que debería dejar de inventarse…”, continuó el alcalde a Correo.

Respecto a la denuncia del presunto uso de la camioneta para trasladarse a Camaná, el alcalde alegó que no hubo tal reunión de actos proselitistas, sino una reunión para actividades por el aniversario. Según su versión, la foto fue “trucada”.

VIDEO