Ocho regidores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) que votaron en contra de la priorización del proyecto de agua potable y alcantarillado para la asociación Profam, en Yura, argumentaron sus votos en deficiencias técnicas y documentarias en el expediente. Este punto no se volverá a someter a votación en la sesión ordinaria de continuación de hoy, tras la suspensión de la sesión del viernes, por el desorden causado.

La regidora Carmen Valeria Zamata señaló que el expediente sometido a evaluación no contenía los informes de Sedapar ni del IMPLA, pese a que son documentos relevantes para sustentar la viabilidad del proyecto.

Por su parte, el regidor Rolando Bedregal advirtió que no se habría acreditado la propiedad ni la disponibilidad legal del terreno donde se construirá el reservorio. También cuestionó que no existan documentos que garanticen los derechos de paso de las líneas de conducción y señaló que habría predios con problemas de superposición, lotes con formalización suspendida y terrenos estatales involucrados en el ámbito del proyecto.

De igual manera, el especialista Daniel González advirtió que la infraestructura estaría sobredimensionada debido a una proyección poblacional que considera excesiva. El expediente estima que la población pasará de 5,062 habitantes a más de 20 mil en 20 años, pese a que la evaluación de riesgos identifica sectores vulnerables y viviendas que requerirían reubicación. Según explicó, esto podría ocasionar problemas en el funcionamiento de las redes de agua y alcantarillado.

Los ocho regidores que argumentaron su voto son: Rocío Amparo Mango Chipana, Genaro Daniel Castro Figueroa, Susana Condori Huamani, Michael Emiliano Arce Ale, Emilio Gerónimo Herrera Cornejo y Jherson Jhulian Chipana Apaza, además de Zamata y Bedregal.