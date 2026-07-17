A poco más de dos meses de permanecer vacante el cargo tras la renuncia de la arquitecta Nelly Torres Miranda, el Concejo Provincial de Arequipa designó como nuevo integrante del directorio del Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) al arquitecto Luis Eduardo Huertas Castillo. No obstante, la decisión quedó marcada por cuestionamientos a la acreditación de los requisitos exigidos para el cargo.

La designación fue aprobada con 10 votos a favor y dos en contra durante la sesión extraordinaria de concejo del 16 de julio. La regidora Rocío Mango Chipana votó en contra al sostener que el expediente presentado no acreditaría los cinco años de experiencia en gestión pública requeridos por los estatutos del IMPLA. Según indicó, solo se adjuntaron órdenes de servicio y documentos de inicio de labores, sin constancias que acrediten su culminación.

La concejal indió que la revisión del expediente correspondía a la Gerencia Municipal, encabezada por Alejandro Maldonado, y a la Oficina General de Asesoría Jurídica, sin embargo, cuestionó que se aplicara un criterio permisivo para validar la experiencia del postulante.

“He deslindado toda responsabilidad con mi voto en contra”, afirmó, al precisar que el arquitecto sí acredita experiencia en planificación urbana, aunque observó la sustentación de los años exigidos en gestión pública.

Pese a las observaciones, la mayoría del concejo respaldó el nombramiento, sin embargo, de acuerdo con el análisis del expediente, el arquitecto Luis Eduardo Huertas Castillo sí cumple los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N.° 954, vigente de manera transitoria hasta diciembre de 2026. No obstante, la evaluación advierte que existen observaciones para acreditar algunos requisitos adicionales previstos en los estatutos del IMPLA, recomendando solicitar documentación complementaria antes de concretar la designación.