Delincuentes continúan sembrando el terror en la provincia de Trujillo. Esta vez, malhechores llegaron hasta un inmueble donde funcionará un local de eventos, ubicado en la calle Rázuri, en el distrito de Laredo, y detonaron un artefacto explosivo.
EL CASO
El atentado ocurrió a las 5 de la mañana de este viernes. La fuerte explosión alertó a los vecinos, por lo que motivó la rápida presencia del personal de serenazgo de Laredo. Al llegar, los agentes constataron que el estallido afectó la parte inferior de la puerta de madera del predio, rompió los vidrios y dañó las luminarias instaladas en la parte superior del ingreso.
Posteriormente, arribaron peritos de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP) para iniciar las investigaciones correspondientes y recoger evidencias en la escena.
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