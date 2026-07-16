La guerra entre “La Jauría” y “Los Pulpos” por el control del cobro de cupos en el distrito de El Porvenir está declarada. El gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel (r) PNP Edwin Dávila, informó que los delincuentes que se grabaron disparando al aire y detonando fuegos artificiales en el sector Cerro Cruz Blanca son miembros de “La Jauría”.

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Según el funcionario, los hampones irrumpieron en esa zona —dominada por la banda “Los Pulpos”— como un acto de provocación y demostración de poder, tras la reciente captura de Andy Quispe Cruz, brazo derecho del cabecilla Jhonsson Cruz Torres.

Buscados

Edwin Dávila detalló que tras acciones de inteligencia de la Región Policial La Libertad se pudo identificar a cinco maleantes que participaron del tiroteo, por lo que se espera que puedan ser capturados pronto.

“Producto de la captura (de Andy Quispe), por esta supuesta rivalidad, estos señores de “La Jauría” han disparado haciendo ver [su poderío], celebrando el triunfo por la rivalidad que tienen. Dicen algo como que ‘Los Pulpos’ ya están desarticulados y ahora somos ‘La Jauría’ [la que tiene el control de la zona]. Después, llegó personal policial al lugar para darle la tranquilidad a la población y ya han identificado a los cinco [que dispararon] y esperemos que en el trascurso de las horas puedan capturarlos”, afirmó.

En guerra

En su momento, el jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza, confirmó que ambas bandas están bañando de sangre este departamento. “Acá es totalmente abierta [la guerra entre] ‘La Jauría’ y ‘Los Pulpos’. Nosotros tenemos, prácticamente, todas nuestras fuerzas orientadas a ellos. Toda persona que esté con requisitoria de estas bandas, estamos haciendo los informes para subirlo al Programa de Los Más Buscados”, indicó.