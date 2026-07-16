El presunto responsable de decenas de atentados que bañaron de sangre y terror a Trujillo durante los últimos años fue atrapado luego de un cuidadoso trabajo de inteligencia realizado por la Región Policial La Libertad. Andy Yofran Quispe Cruz (25), alias “Andy”, sería el segundo al mando de la organización criminal “Los Pulpos”, que dirige su primo hermano Jhonsson Cruz Torres, conocido como “Jhonsson Pulpo”. Para él, según la Policía, le espera la cadena perpetua por los violentos ataques que perpetró.

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Operativo

La captura de “Andy”, quien además sería cabecilla de la banda “Los Pepes”, podría cerrar uno de los episodios más violentos en la región La Libertad. Solo este año, de acuerdo con lo informado por el comandante general de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola Delgado, está involucrado en nueve de los más sonados atentados con explosivos en Trujillo.

La detención de este inescrupuloso se dio luego de un seguimiento de aproximadamente mes y medio que realizaron agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo en el distrito de Pimentel, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. Él fue atrapado a las 6:45 p.m. del martes, luego de que se confirmara que se escondía en inmediaciones de las avenidas A y 2.

Sobre Andy Quispe Cruz pesaba una orden de detención emitida por el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo. Él registra antecedentes por secuestro, tentativa de feminicidio, violación sexual y múltiples hechos de extorsión agravada, por lo que también contaba con una notificación roja de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal).

Durante el operativo, el investigado trató de evadir la ley presentando un DNI falso a nombre de Carlos José Tavera Amable. Sin embargo, los efectivos ya conocían que el investigado se hacía pasar por otra persona para no ser capturado.

Al detenido se le incautaron: una pistola con la serie erradicada y siete municiones, una motocicleta, dos celulares, así como 11,300 soles y 303 dólares en efectivo.

Historial criminal

El general PNP Óscar Arriola confirmó que alias “Andy” estaría vinculado a hechos criminales desde el 2021. Aseguró que a él se le sindica de los asesinatos de sus rivales conocidos con los alias de “Titi”, “Pepito”, “Quincho” y “Viejo Cano”.

Precisó que el segundo al mando de “Los Pulpos” también participó en el secuestro del empresario Iván Díaz Garrido, ocurrido el 23 de octubre de 2023. Al hombre de negocios le cortaran dos dedos y parte de una de sus orejas, y fue liberado luego de que sus familiares pagaron 250 mil dólares de rescate.

“Quien ingresa (a secuestrarlo) es Andy y es acompañado de otro que se encuentra prófugo, que se llama Óscar, y de ‘Negrasho’, que fue capturado este año y confesó la identidad de sus coautores y la forma y circunstancias en las que se dieron los hechos. También cayó esta semana alias ‘Juanita’, quien proporcionó información a ‘Los Pulpos’ para que secuestren a esta persona. Juanita fue condena a cadena perpetua y esa es la pena que le espera a Andy Quispe Cruz”, acotó el oficial.

El historial de terror también incluye los más sonados dinamitazos ocurridos este 2026. En enero habría dirigido los atentados con explosivos al mercado Los Portales, el local Tabaco & Ron, las discotecas Monasterio y Luxor, y el bus de Armonía 10.

En febrero, en tanto, fueron atacados los locales Tabaco Marino y La Hacienda del Lobo, así como la discoteca Dali, en donde 54 personas resultaron heridas. Además, el 25 de junio, habría ordenado detonar una carga explosiva frente a un edificio de la urbanización Las Palmeras de El Golf.

Asimismo, a la banda de “Andy” se le atribuyen ataques y extorsiones a empresas de transporte, negocios y centros de salud. En este último rubro fue atacado, el 30 de octubre de 2025, la clínica Inkamay en El Porvenir.