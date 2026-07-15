Impunidad. Sujetos armados, presuntos integrantes de una organización criminal, desataron el terror la noche del último martes, cuando provistos de armas de fuego y aparatos pirotécnicos subieron al sector Cerro Cruz Blanca, en el distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, y dispararon al aire en múltiples ocasiones y también hicieron detonar los explosivos.

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Los facinerosos permanecieron por algunos minutos en el lugar y tras descargar las cacerinas de sus armas abandonaron raudamente la zona. Los aterrados vecinos solo atinaron a ponerse a buen recaudo dentro de sus viviendas y luego llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los maleantes grabaron su accionar delictivo y gracias a esas imágenes se pudo apreciar que tenían gorras y los rostros cubiertos con polos. También se vieron las armas de fuego que tenían en su poder (pistolas automáticas y una Mini Uzi).

GUERRA. Agentes del orden llegaron al lugar y peinaron la zona, pero no lograron detener a nadie. No obstante, se maneja la versión que los delincuentes pertenecerían a una banda criminal que pretende desplazar a la sanguinaria organización delictiva “Los Pulpos”, que por años ha predominado en ese sector.

Es más, en el video que grabaron los facinerosos se escucha decir a uno de ellos: “Los Pulpos no existen en la Cruz Blanca”.

MÁS SEGURIDAD. Los vecinos solicitaron una intervención inmediata de la Policía Nacional y del Ministerio Público para restablecer el orden, identificar a los responsables de este grave suceso y garantizar la seguridad de la población.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial sobre los resultados de la intervención ni sobre posibles detenidos.

La provincia de Trujillo se encuentra en estado de emergencia por inseguridad, pero las bandas criminales siguen operando con impunidad.