Mediante una nota de prensa, la empresa Claro Perú aclaró que sus postes no impiden el avance de la obra de pistas y veredas que ejecuta el Gobierno Regional (GORE) La Libertad en el sector El Porvenir, provincia de Pacasmayo.

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Aseguraron que los postes se encuentran en perfecto estado de conservación y operación. Además, cuentan con las autorizaciones municipales correspondientes. No representan ningún riesgo de colapso.

Recordaron que hace varios meses, en una inspección de campo con la contratista de la obra, se identificó que solo 4 postes de Claro Perú interferían con el trazo de las veredas.

Se les informó que debían enviar una solicitud formal de liberación de interferencia para poder elaborar el presupuesto de traslado. Sin embargo, hasta la fecha, ni la contratista ni el Gobierno Regional han presentado dicha solicitud.

Explicaron que conforme al Decreto Legislativo N°1192, cuando un proyecto de inversión pública requiere la reubicación o el retiro de la infraestructura de servicios públicos, los costos deben ser asumidos por la entidad ejecutora; en este caso, por el Gobierno Regional de La Libertad.

Finalmente, Claro Perú reiteró su total disposición y prontitud para reubicar los postes y no retrasar los proyectos que benefician a Pacasmayo, tan pronto como el Gobierno Regional de La Libertad o su contratista formalicen la solicitud y cumplan con los procedimientos técnicos y presupuestarios que exige la ley.

Cabe indicar que el GORE La Libertad informó que más de 50 postes están en riesgo de colapso y ponen en peligro a los pobladores y retrasan una obra clave en Pacasmayo. Señalaron que los postes pertenecen a las empresas de telefonía Claro y Movistar, además de Hidrandina.