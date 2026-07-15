Después de que la empresa Sedalib cambió las antiguas redes de agua y desagüe, vicio oculto no previsto en el proyecto, que retrasó los trabajos, este fin de semana empezará a hacerse el vaciado de concreto de alta densidad en la intersección de las avenidas Perú y España, en Trujillo.

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Esta obra es ejecutada con presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo y es parte de los más de 60 proyectos para mejorar el estado de pistas y veredas y la transitabilidad en la ciudad, dijo el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

En este cruce se colocarán 2,207.14 m² de pavimento rígido o concreto de alta densidad; se construirán 826.48 m² de veredas y rampas (concreto y adoquín): 659.75 ml de sardineles de concreto; se hará señalización horizontal (pintura y tachas reflectivas); se instalarán 100 bolardos y sembrarán 19 palmeras.

En la construcción del nuevo pavimento de los cruces en mención se utiliza un material acelerante, para que ayude al fraguado del concreto y se reabra el tránsito en el menor tiempo posible.

Esta es una tecnología especial, con certificación internacional y pruebas de resistencia a la compresión del concreto para determinar su grado de firmeza, lo que permite alcanzar una resistencia óptima en sólo siete días.

En el concreto común hay que esperar 28 días aproximadamente para que se fragüe y poder hacer uso de la vía.

Con el vaciado del concreto en el cruce de las avenidas España y Perú quedará prácticamente concluida la “Reparación de calzada, veredas y señalización en el servicio de movilidad urbana en las intersecciones viales de la av. Perú con las avenidas Villarreal, América Norte y España”.

En las tres intersecciones había constantes giros de vehículos pesados, lo que deterioró gravemente el pavimento con el paso del tiempo.

El proyecto en general incluye la colocación total de 5,619.19 m² de pavimento rígido, 1,427,37 m² de veredas y rampas de concreto y adoquín, 1,394.51 ml de sardineles de concreto, señalización horizontal con pintura y tachas reflectivas, instalación de 178 bolardos, la recuperación de 398.25 m² de áreas verdes y la siembra de 35 palmeras.

Tiene una inversión municipal de S/ 2,541,856.57 y es ejecutado por el Consorcio vial AVAMPE, integrado por las empresas: José María Ingenieros Contratistas E.I.R.L e ICONSER S.A.C. con un plazo de 90 días calendario.