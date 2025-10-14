La Municipalidad Provincial de Arequipa informó que de manera excepcional, este miércoles 15 de octubre la oficina de Registro Civil no atenderá en su oficina ubicada en el Portal Municipal de la Plaza de Armas, sino atenderá en un nuevo punto debido a las actividades por el Congreso Internacional de la Lengua Española que se realiza en Arequipa.

Por esta razón, los trámites que habitualmente se efectúan en la oficina de Registro Civil serán atendidos en la ventanilla número 15 de la oficina de tributación de la Municipalidad Provincial de Arequipa, ubicada en calle Filtro 501, desde las 8:00 de la mañana.

Los ciudadanos que necesiten realizar trámites relacionados a las partidas de nacimiento, de matrimonio, divorcio y otros tendrán q acudir a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

A través de un comunicado, la municipalidad resaltó que el cambio será por única vez, y a partir del 16 de octubre la atención se normalizará en su oficina de siempre.

Cabe recordar que la Policía comunicó esta mañana que se restringirá el acceso vehicular y peatonal en algunas calles del Centro Histórico de Arequipa, incluyendo a la Plaza de Armas, debido al desarrollo de este encuentro cultural.

VIDEO RECOMENDADO