Reinician la construcción de la carretera Cayma-Cabrerías-Pampa Cañahuas, luego que se suspendió los trabajos a causa de las lluvias.

La Proyección del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) era terminar los trabajos en un plazo de 10 meses, tras iniciar la obra en octubre de 2025, pero con los retrasos, la vía terminaría en octubre o finales del 2026, considerando que hasta enero último, solo presentaba un avance del 8%, según la propia información del GRA.

Según el GRA, el asfaltado de la carretera reinició con 13 volquetes y otras maquinarias para abrir la vía y retirar la tierra suelta, durante los trabajos de movimiento de tierras a cargo del Consorcio Vial del Sur.

La obra de 170 kilómetros cuesta 176 millones 723 mil soles y el objetivo es conectar de forma directa con la carretera hacia las regiones vecinas de Puno y Cusco, así como descongestionar la ruta de Arequipa-Yura.

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