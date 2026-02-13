El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este este sábado 14, Día de San Valentín, y domingo 15 de febrero en varias oficinas del país, con el fin de que los ciudadanos realicen los trámites, así como el recojo del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El horario de atención será diferenciado en las agencias de las diferentes regiones y en el caso de Arequipa, la atención será solo el 14 de febrero, de 8:15 a 13:45 horas en las oficinas de la calle Jerusalén y en la agencia de Majes en la provincia de Caylloma, mientras que en el MAC Arequipa será de 8:30 a 12:45 horas.

El objetivo es atender la demanda de los ciudadanos, considerando que, en los últimos meses, los pobladores formaron largas colas y por horarios prolongados para renovar, actualizar o modificar la información relacionado al DNI. Asimismo, se busca dar facilidades a quienes no pueden realizar los trámites durante los días laborables, por motivos laborales o académicos.

Los usuarios también pueden realizar los trámites de manera virtual, tales como el duplicado del DNI, renovación del DNI azul y electrónico, rectificación de estado civil de soltero a casado, entre otros a travvés de Trámites virtuales para el ciudadano - Reniec

Respecto a las elecciones generales que se acercan, los adolescentes quienes recién cumplieron o cumplirán la mayoría de edad y cuentan con el DNI amarillo, pero vigente, podrán votar en las elecciones del 12 de abril, sin la necesidad de renovar el documento.

14 DE FEBRERO

AMAZONAS

OR CHACHAPOYAS — 08:15 - 12:45

PAP UTCUBAMBA — 08:15 - 12:45

AG RODRIGUEZ DE MENDOZA — 08:15 - 12:45

AG. LUYA — 08:15 - 12:45

AG. BONGARA — 08:15 - 12:45

ORA HUAMPAMI — 08:15 - 12:45

ANCASH

OR SANTA — 08:15 - 12:45

MAC ANCASH — 08:30 - 12:45

AG NUEVO CHIMBOTE — 08:15 - 12:45

AG HUARAZ — 08:15 - 12:45

AG HUAYLAS — 08:15 - 12:45

AG HUARI — 08:15 - 12:45

AG POMABAMBA — 08:15 - 12:45

AG SIHUAS — 08:15 - 12:45

AG CASMA — 08:15 - 12:45

PAP CARHUAZ — 08:15 - 12:45

PAP YUNGAY — 08:15 - 12:45

PAP BOLOGNESI — 08:15 - 12:45

PAP SAN MARCOS — 08:15 - 12:45

PAP HUACAYBAMBA — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN (Nuevo Chimbote) — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA (Huaraz) — 08:15 - 12:45

APURIMAC

OR ANDAHUAYLAS — 08:15 - 12:45

OR ABANCAY — 08:15 - 13:45

AREQUIPA

OR AREQUIPA — 08:15 - 13:45

AG MAJES — 08:15 - 13:45

MAC AREQUIPA — 08:30 - 12:45

AYACUCHO

OR HUAMANGA — 08:15 - 12:45

AG. HUANTA — 08:15 - 12:45

PAP PAUCAR DEL SARA SARA — 08:15 - 15:45

CAJAMARCA

PAP CUTERVO — 08:15 - 12:45

OR CHOTA — 08:15 - 12:45

PANP CHILETE — 08:15 - 12:45

PAP HUALGAYOC — 08:15 - 12:45

ORA SIMON BOLIVAR — 08:00- 11:00

ORA BAMBAMARCA — 08:00- 11:00

OR JAEN — 08:15 - 12:45

PAP PUCARA — 08:15 - 12:45

PAP SAN IGNACIO — 08:15 - 12:45

CUSCO

PAP PICHARI — 08:15 - 12:45

OR CUSCO — 08:15 - 13:45

MAC CUSCO — 08:30 - 12:45

PAP ESPINAR — 08:15 - 13:45

PAP CHANCHIS — 08:15 - 13:45

PAP CALCA — 08:15 - 13:45

PAP URUBAMBA — 08:15 - 13:45

HUANCAVELICA

OR HUANCAVELICA — 08:15 - 12:45

OR ANGARAES — 08:15 - 12:45

OR TAYACAJA — 08:15 - 12:45

HUANUCO

PAP PUERTO INCA — 08:15 - 12:45

MAC HUÁNUCO — 08:30 - 12:45

PAP LEONCIO PRADO — 08:15 - 15:45

OR HUÁNUCO — 08:15 - 15:45

PAP JOSE CRESPO Y CASTILLO — 08:15 - 15:45

ORA PANAO — 08:30 - 12:30

ICA

OR ICA — 08:15 - 15:45

AG. CHINCHA — 08:15 - 15:45

AG. PISCO — 08:15 - 15:45

AG NASCA — 08:15 - 15:45

MAC ICA — 08:30 - 13:00

PAP MARCONA — 08:15 - 15:45

PAP PARCONA — 08:15 - 15:45

JUNIN

OR HUANCAYO — 08:15 - 12:45

OR CHANCHAMAYO — 08:15 - 12:45

PAP CONCEPCION — 08:15 - 12:45

PAP PANGOA — 08:15 - 12:45

PAP CHUPACA — 08:15 - 12:45

MAC JUNÍN — 08:30 - 13:00

ORA DE APOYO FELIX MAYORCA SOTO — 08:15 - 12:45

LA LIBERTAD

OR EL PORVENIR — 08:15 - 12:45

OR ALTO TRUJILLO — 08:15 - 12:45

PAP. ASCOPE — 08:15 - 12:45

AG SANCHEZ CARRION — 08:15 - 12:45

PAP PATAZ — 08:15 - 12:45

OR PARCOY — 08:15 - 12:45

OR TRUJILLO II — 08:15 - 12:45

PAP VIRU — 08:15 - 12:45

PAP CHEPEN — 08:15 - 12:45

AG OTUZCO — 08:15 - 12:45

OR TRUJILLO — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY — 08:00- 14:00

ORA DE APOYO TOMÁS LAFORA — 08:00-13:00

ORA DE APOYO OTUZCO ELPIDIO BEROVIDES PEREZ — 08:00- 10:00

ORA CESAR VALLEJO — 08:15 - 12:45

LAMBAYEQUE

PAP FERREÑAFE — 08:15 - 12:45

PAP LAMBAYEQUE — 08:15 - 12:45

OR JOSE EONARDO ORTIZ — 08:15 - 12:45

OR CHICLAYO — 08:15 - 12:45

LIMA

OR INDEPENDENCIA — 08:15 - 15:45

OR MIRAFLORES — 08:15 - 15:45

OR LURIN — 08:15 - 12:45

OR LIMA — 08:15 - 12:45

OR CHOSICA — 08:15 - 12:45

OR CIENEGUILLA — 08:15 - 12:45

OR CALLAO — 08:15 - 12:45

OR SANTA ANITA — 08:15 - 12:45

OR SAN JUAN DE MIRAFLORES — 08:15 - 12:45

OR SAN MARTIN DE PORRES — 08:15 - 12:45

OR SAN BORJA — 08:15 - 12:45

OR SAN JUAN DE LURIGANCHO — 08:15 - 12:45

OR BARRANCA — 08:15 - 12:45

AG MATUCANA — 08:15 - 12:45

AG HUACHO — 08:15 - 12:45

AG HUARAL — 08:15 - 12:45

AG CHANCAY — 08:15 - 12:45

AG CAÑETE — 08:15 - 12:45

MAC VENTANILLA — 08:30 - 12:45

MAC LIMA SUR — 08:30 - 12:45

MAC LIMA ESTE — 08:30 - 12:45

MAC LIMA NORTE — 08:30 - 12:45

MAC CALLAO — 08:30 - 12:45

LORETO

AG LAGUNAS — 08:15 - 12:45

AG ALTO AMAZONAS — 08:15 - 12:45

OFICINA DESCENTRALIZADA SAN PABLO — 08:15 - 12:45

OR IQUITOS — 08:15 - 12:45

PAP PUNCHANA — 08:15 - 12:45

OR SAN JUAN BAUTISTA — 08:15 - 12:45

MAC LORETO — 08:30 - 12:45

ORA REQUENA — 08:15 - 12:45

PAP SOPLIN VARGAS — 08:15 - 12:45

PAP SANTA ROSA — 08:15 - 12:45

PAP CONTAMANA — 08:15 - 12:45

PAP PURÚS — 08:15 - 12:45

MADRE DE DIOS

OR TAMBOPATA — 08:15 - 13:45

PASCO

AG PASCO — 08:15 - 15:45

PAP OXAPAMPA — 08:15 - 15:45

ORA HOSPITAL II PASCO — 08:30 - 12:30

ORA DANIEL CARRION — 08:30 - 12:30

PIURA

OR PIURA — 08:15 - 12:45

OR SULLANA — 08:15 - 12:45

AG CHULUCANAS — 08:15 - 12:45

AG TALARA — 08:15 - 12:45

ORA PERÚ COREA - SANTA ROSA — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE — 08:15 - 12:45

PUNO

OR PUNO — 08:15 - 12:45

AG SAN ROMAN — 08:15 - 12:45

MAC PUNO — 08:30 - 12:45

PAP CRUCERO — 08:15 - 12:45

PAP EL COLLAO — 08:15 - 12:45

PAP SAN MIGUEL — 08:15 - 12:45

PAP SANDIA — 08:15 - 12:45

PAP HUANCANE — 08:15 - 12:45

PAP YUNGUYO — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL MANUEL NUÑEZ BUTRON — 08:15 - 12:45

SAN MARTIN

OR TARAPOTO — 08:15 - 12:45

AG EL DORADO — 08:15 - 12:45

AG NUEVA CAJAMARCA — 08:15 - 12:45

AG MARISCAL CACERES — 08:15 - 12:45

AG PICOTA — 08:15 - 12:45

AG BELLAVISTA — 08:15 - 12:45

OR RIOJA — 08:15 - 12:45

AG MOYOBAMBA — 08:15 - 12:45

AG BANDA DE SHILCAYO — 08:15 - 12:45

PAP TOCACHE — 08:15 - 15:45

TACNA

OR TACNA — 08:15 - 13:45

TUMBES

PAP ZARUMILLA — 08:15 - 12:45

OR TUMBES — 08:15 - 12:45

UCAYALI

OR PUCALLPA — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL REGIONAL DE UCAYALI — 08:15 - 12:45

ORA HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA — 08:15 - 12:45

PAP PADRE ABAD — 08:15 - 12:45

PAP ATALAYA — 08:15 - 12:45

MAC UCAYALI — 08:30 - 12:45

15 DE FEBRERO

LAMBAYEQUE

OR CHICLAYO — 08.15- 12:45

OR JOSE LEONARDO ORTIZ — 08:15 12:45

LIMA

OR MIRAFLORES — 08.15- 15:45

OR INDEPENDENCIA — 08.15- 15:45

PIURA

OR SULLANA — 08.15- 12:45

OR PIURA — 08.15- 12:45

TUMBES

OR TUMBES — 08:15 12:45