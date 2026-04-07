A pocos días de las elecciones generales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) en Arequipa amplió su horario de atención hasta la medianoche, tanto hoy 7 de abril, como el sábado 11 de abril, con el fin de atender la alta demanda de ciudadanos que buscan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La medida responde a la acumulación de aproximadamente 15 mil DNI pendientes de entrega y considerando que algunos ciudadanos no pueden acudir en el horario diurno por motivos de trabajo. Durante Semana Santa, se entregaron en promedio 3 mil documentos por día, sin embargo, tras el feriado largo, la afluencia de personas se incrementó considerablemente ayer, generando largas filas que llegaron a rodear toda la manzana de la sede institucional.

Cientos de ciudadanos permanecieron hasta ocho horas en cola sin recoger su documento tras el cierre de las puertas. La situación se repite hoy, decenas de personas formaron filas desde las 3:00 de la madrugada, y recién comenzaron a ser atendidas a partir de las 8:00, evidenciando nuevamente tiempos de espera de al menos cinco horas.

Ante este escenario, RENIEC también reforzó su capacidad de atención, e incrementó de 6 a 15 las ventanillas de atención.

Desde el Reniec se exhortó a la ciudadanía a verificar previamente, a través de su plataforma web del Reniec, que el trámite se encuentre al 100% concluido antes de acudir a las oficinas, a fin de evitar contratiempos.

Asimismo, informó que el domingo 12 de abril, día de las elecciones, la atención será de 8:00 de la mañana a 4:45 de la tarde, únicamente para la entrega de DNI, considerando que el proceso de votación culmina a las 5:00 de la tarde.