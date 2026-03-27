El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá este sábado 28 y domingo 29 de marzo en algunas de sus oficinas de las diferentes regiones del país para la entrega de DNI, pero en Arequipa, esta vez la atención será en su sede principal de la Ciudad Blanca y en Camaná, solo el 28.

En Arequipa, según el Reniec, el 28 de marzo la atención será en su sede principal, ubicada en la calle San Juan de Dios N°122, cruce con la calle Santo Domingo y en la agencia de Camaná en la Av. Mariscal Castilla N°221, en el horario de 8:15 a 13:45 horas.

El 29 de marzo, solo se atenderá en la oficina central de Arequipa, en la calle San Juan de Dios. Sin embargo, durante los siguientes fines de semana, hasta el 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026, también se atenderá a los ciudadanos que lo requieran.

Sin embargo, antes de acudir a las oficinas para el recojo del documento, los usuarios deben verificar si su documento ya se encuentra listo para recoger. Esta consulta se puede realizar de manera virtual a través de la página institucional de Reniec. A continuación, conoce las ciudades y horarios exactos de atención ingresando a este enlace.

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