El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló que 62 745 DNI adultos se encuentran caducos en la región Arequipa, una cifra que la entidad busca reducir exhortando a la población a tramitar la renovación a tiempo.

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Según precisó la institución, los arequipeños figuran entre las ocho regiones con mayor número de documentos vencidos a nivel nacional, en un universo que supera el millón 950 mil DN caducos en todo el Perú. Entre las regiones están Lima (535 876), Piura (103 050), La Libertad (98 387), Cajamarca (74 893), Lambayeque (68 354), Loreto (66 474), Junín (63 716).

Frente a este panorama, Reniec recordó que el trámite de renovación puede iniciarse hasta 60 días antes de que el documento pierda vigencia, tanto de manera presencial como a través de su plataforma web, a fin de que los ciudadanos no se queden sin un DNI vigente.

¿CÓMO RENOVAR EL DNI DE FORMA VIRTUAL?

Para quienes opten por el trámite en línea, la entidad detalló que primero deben cancelar el costo de S/30 si es la primera vez que migran al DNI electrónico, o S/41 si ya cuentan con dicho documento y son mayores de edad. El pago puede efectuarse mediante Yape, Agente BCP, Banco de la Nación, Págalo.pe o a través de la página web de Reniec con tarjeta de crédito o débito.

Posteriormente, el ciudadano deberá instalar la aplicación DNI BioFacial para registrar su nueva fotografía, ingresar al sistema web de Reniec, completar sus datos personales y, finalmente, elegir la oficina donde recogerá su nuevo documento.

DE MANERA PRESENCIAL

Quienes prefieran el trámite presencial deben pagar el monto correspondiente por los canales autorizados y acudir a una oficina de Reniec con el comprobante de pago, donde se les tomará una nueva fotografía. En caso de requerir actualizar algún dato (como domicilio, estado civil o grado de instrucción), deberán presentar la documentación que sustente el cambio.

Precisar que este trámite es gratuito y presencial para las personas con discapacidad permanente. Asimismo, las personas mayores de 60 años recibirán un DNI con la indicación “No caduca”.

Para verificar si el documento ya está listo para su recojo, Reniec habilitó una consulta en línea donde el ciudadano solo debe ingresar su número de DNI o de solicitud para conocer el estado del trámite.