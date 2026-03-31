En el partido Renovación Popular, solicitaron la expulsión inmediata del alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín a consecuencia de un vídeo difundido donde se observa al burgomaestre, en su despacho de alcaldía, presuntamente recibiendo dinero de un inversionista que tendría la concesión de los paneles publicitarios para luego alquilarlos. El pedido fue suscrito por Ricardo Ramírez Del Villar Llosa y Christian Aranda Vásquez hacia el presidente y secretaria del partido, Rafael López Aliaga y Norma Yarrow Lumbreras, respectivamente.

El video fue difundido a través de las redes sociales en el cual se observa al alcalde Bolliger y un interlocutor, quién se identifica como Roberto Aguirre y grabó el vídeo desde el momento en que ingresa a la alcaldía. Por las conversaciones, dataría de la quincena de diciembre del 2025.

En Renovación Popular piden la expulsión de Sergio Bolliger, alcalde de Yanahuara

Según se escucha en el video, el inversionista se excusa de no presentarse antes, porque los paneles publicitarios no están alquilados, excepto uno de ellos. Al mismo tiempo que hablan de otros temas, el inversionista pregunta al alcalde “¿Te puedo dar acá, no?“. A lo que el burgomaestre responde con un “sí”. Inmediatamente se ve velozmente al burgomaestre agarrar el billete de 100 soles y guardarlo en su escritorio, aunque no se puede observar la cantidad de billetes.

Sin embargo, en la parte final del diálogo, el empresario le pide apoyo al alcalde para favorecerlo en la ejecución de obras. “Sácame fichas de mantenimiento, ayúdame con eso y de ahí yo también te doy... te estoy dando 5”, le dice, presuntamente en referencia al dinero que le dio. A lo que el alcalde responde, “por ahora, ya, ok”, en medio de una sonrisa forzada.

“Dame hasta la quincena de enero, porque todos nuestros pagos nos han pasado para enero, si sale antes te doy”, dice el interlocutor, pidiendo más plazo para abonar, dejando entender que hay un pago pendiente, pero Bolliger pide que “sea la primera semana de enero”.

ALCALDE NO NIEGA LA RECEPCIÓN DEL DINERO, PERO NIEGA EL CONCEPTO

Correo buscó la versión del alcalde Bolliger, quien a través de WhatsApp negó que se trate de un pago por “diezmo”, señaló que el inversionista no tiene un vínculo contractual con la municipalidad y mañana realizará las declaraciones. Sin embargo, no respondió el concepto por el que recibió el dinero. “Declararé con evidencias”, escribió.

Entre otros asuntos, la conversación revela las negociaciones que el burgomaestre y otras autoridades de otros distritos realizarían con los empresarios para la contratación de empresas a cambio de los conocidos “diezmos”.

En la conversación también se habla sobre el apoyo a los candidatos con la publicación de paneles publicitarios. Incluso se menciona al candidato Acuña y al alcalde de Arequipa Víctor Hugo Rivera.

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