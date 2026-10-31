La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y la Cooperación Alemana renovaron un convenio para fortalecer la prevención, vigilancia y respuesta regional ante el Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), una enfermedad que amenaza los cultivos de banano y plátano en Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

El acuerdo fue suscrito en Lima por el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez Reinel, y la directora residente GIZ Cono Sur (Argentina, Chile y Perú), Katia Anne Kammerer. El objetivo es proteger la producción bananera y los medios de vida de las familias productoras, así como mejorar la detección temprana de casos y la capacidad de respuesta ante la propagación de la enfermedad.

La vigencia del convenio es de 18 meses.

ACCIONES

Entre las áreas prioritarias de trabajo figuran la vigilancia fitosanitaria y el reporte oportuno de casos, manejo integrado y sostenible de la enfermedad, la bioseguridad agrícola y el fortalecimiento de las capacidades de los productores y técnicos locales.

El acuerdo también impulsará la ampliación y el fortalecimiento del Centro Regional de Inteligencia Fitosanitaria de la CAN, la cual vigilará el hongo Fusarium y facilitará el acceso a información a fin de apoyar decisiones oportunas de las autoridades y los actores del sector.

AMENAZA

Según se informó, la presencia de este tipo de hongo ha sido confirmada en Colombia, Perú y Ecuador, situación que pone en riesgo una actividad de la que dependen miles de familias productoras, la seguridad alimentaria y una parte de las exportaciones.