Este fin de semana, Senamhi Arequipa informó sobre la ocurrencia de nevada en localidades de la sierra alta de la región de Arequipa. Esto en referencia al aviso meteorológico de alerta amarilla en las partes altas de las provincias.

La presencia de nieve en Cayarani durante la noche del domingo, Condesuyos, alertó a los residentes. Ante ello, recomendó a la población a adoptar las precauciones correspondientes.

Según el aviso n.º 324-2025, advirtió que entre hoy lunes 15 de setiembre y mañana 16, se presentarán precipitaciones de ligera a moderada intensidad, como nieve, granizo, aguanieve y lluvia, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a 35 km/h.

Para el martes 16, se esperan acumulados de precipitación próximos a los 10 mm/día en la sierra centro y valores alrededor de los 12 mm/día en la sierra sur.

De acuerdo al reporte, el granizo se evidenciaría en las zonas sobre los 2800 msnm, mientras que la viene afectaría localidades por encima de los 4000 msnm.

Entre las provincias comprendidas en la alerta se encuentran La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Caravelí y Arequipa.

Al respecto, el ingeniero José Luis Ticona, especialista de Senamhi, indicó que la intensidad sería de moderada a baja en los siguientes días.