Un incendio forestal en las faldas del volcán Misti, en el distrito de Miraflores, se registra desde la mañana del sábado, con las posibles causas aún en investigación. Este hecho cobró mayor notoriedad en horas de la noche debido a que el fuego se aprecia desde diversos distritos de la ciudad.

Según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (Coer) Arequipa, este incendio fue reportado a las 11:45 horas, sin que se registren de momento daños personales, daños a la vida y salud a las personas, pero sí una afectación en cobertura vegetal.

Debido a las condiciones topográficas, las labores de control se complicaron en horas de la tarde. El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa, José Luis Barrezueta, informó que aún están a la espera del reporte de la Municipalidad Provincial de Arequipa en cuanto a hectáreas afectadas.

De igual forma, se indicó que las acciones para controlar este incendio forestal se están coordinando con Municipalidad Distrital de Miraflores, la Municipalidad Distrital de Chiguata y la Municipalidad Provincial de Arequipa, mientras que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), viene monitoreando las afectaciones a la flora y fauna.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones mientras se realizan los trabajos para sofocar el fuego.