A la fecha, la provincia de Arequipa registra 2 personas fallecidas, 2 mil 301 personas afectadas y 78 familias damnificadas a consecuencia de las lluvias de nivel 4 que se presentaron en las últimas horas en la ciudad, según informó el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Arequipa, José Antonio Carrera.

Niños y adultos ayudaron a extraer el lodo de las viviendas inundadas (Foto: Omar Cruz)

El funcionario detalló que el balance reportado por los alcaldes distritales da cuenta de 619 viviendas afectadas, de las cuales 12 quedaron inhabitables. Asimismo, se reportan 93 kilómetros de vías dañadas, cuatro puentes afectados y un establecimiento de salud con daños en su infraestructura.

Pérdidas cuantiosas por inundación a negocios pequeños (Foto: Omar Cruz)

En el sector agrícola, las precipitaciones han impactado 59 hectáreas de cultivo, además de una bocatoma comprometida y alrededor de 3 mil metros de canales de regadío afectados, de los cuales 150 metros resultaron destruidos.

Los distritos con mayores daños son Cayma, Yanahuara, Cerro Colorado y Paucarpata, donde se concentran las emergencias por inundaciones, desbordes y afectación de viviendas.

Los vehículos fueron arrastrados en las calles y quedaron inservibles (Foto: Omar Cruz)

Frente a este escenario, se instaló un Puesto de Comando en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) con el Ejército, la Compañía de Bomberos, la Cruz Roja y el Ministerio Público, con el fin de reforzar las acciones de respuesta y atención a la población.

Carrera precisó que, mediante dos decretos, se declaró el estado de emergencia por peligro inminente ante lluvias en 16 distritos de la provincia de Arequipa y 59 a nivel regional. No obstante, se evalúa incorporar a 13 distritos adicionales de Arequipa, entre ellos Yanahuara, Jacobo Hunter, Tiabaya, Uchumayo y Socabaya considerando los daños causados con la inundación de las viviendas y la alerta del Senamhi, de continuar las lluvias de nivel 4 hasta fines de febrero.

Las calles quedaron intransitables y vehículos quedaron atrapados (Foto: Omar Cruz)

Al momento, los miembros del Ejército, las cuadrillas de emergencia de diferentes distritos e instituciones ayudan a limpiar las viviendas inundadas, así como los espacios públicos. El Gobierno Regional de Arequipa puso a disposición 63 equipos.

VIDEO RECOMENDADO