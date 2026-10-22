El Valle de Tambo recibirá 8,2 millones de metros cúbicos de agua del embalse Pasto Grande, en Moquegua, entre octubre y diciembre de este año, para compensar el déficit hídrico previsto en el último trimestre de 2026. La mayor cantidad se entregará en diciembre, cuando se ha programado la descarga de 5,52 millones de metros cúbicos.

La Autoridad Administrativa del Agua Caplina-Ocoña aprobó esta programación mediante la Resolución Directoral N.° 1038-2026-ANA-AAA.CO, del 22 de septiembre. El volumen está destinado a la cuenca del río Tambo, que abastece a la población y a las actividades agrícolas de la provincia de Islay.

Según el cronograma aprobado, las descargas se distribuirán en tres meses: en octubre se entregarán 530 mil metros cúbicos; en noviembre, 2 millones 150 mil; y en diciembre, 5 millones 520 mil metros cúbicos. Este último mes concentrará cerca del 67 % del volumen total.

La medida responde a la falta de agua proyectada para el último trimestre del año en el Valle de Tambo y en los sectores hidráulicos de Irrigación Ensenada-Mejía-Mollendo y Punta de Bombón. Esta situación fue identificada en un informe técnico de la propia autoridad del agua.

RESTRICCIONES

La resolución también dispone que la Administración Local de Agua Tambo Alto Tambo y las juntas de usuarios implementen un plan de restricción y prorrateo del agua para septiembre y octubre. La medida busca priorizar el abastecimiento de la población y distribuir proporcionalmente las restricciones entre los usuarios agrícolas.

El cumplimiento de las descargas será supervisado por las entidades involucradas en la gestión del agua. Además, el volumen enviado desde Pasto Grande deberá incorporarse al plan de aprovechamiento de los recursos hídricos de Moquegua.