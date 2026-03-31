Las siete represas que abastecen a la cuenca del río Chili, en Arequipa, registran en conjunto un almacenamiento de 327 millones de metros cúbicos (m3) de agua, lo que representa el 83% de su capacidad total de almacenamiento, 393 millones de m3, al 31 de marzo, según la información del Proyecto Especial Integral Majes Siguas (Autodema).

De acuerdo con el reporte, la represa El Frayle es la que concentra el mayor volumen, con 109 millones de m3, alcanzando el 92% de su capacidad. Le sigue Pillones, que almacena 73 millones de metros cúbicos y se encuentra al 90%.

En tanto, la represa Pañe reporta 72 millones de metros cúbicos, lo que equivale al 74% de almacenamiento. Aguada Blanca, por su parte, registra 17 millones de m3, alcanzando el 80%.

Otras infraestructuras también muestran niveles importantes. La represa Dique Los Españoles, aunque con menor volumen, almacena 2 millones de metros cúbicos, lo que representa el 22% de su capacidad, siendo la de menor nivel entre todas.

Finalmente, Bamputañe cuenta con 35 millones de m3 de agua (89%), mientras que Chalhuanca almacena 16 millones de metros cúbicos, equivalente al 64%.

El nivel actual de almacenamiento en el sistema de represas resulta clave para garantizar el abastecimiento de agua para consumo poblacional, agricultura y otras actividades en la ciudad de Arequipa.