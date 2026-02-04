Las siete represas que conforman el Sistema Regulado de la Cuenca Chili registran, al 4 de febrero, un almacenamiento acumulado del 70% de su capacidad total, escenario considerado favorable para garantizar el abastecimiento de agua para el consumo poblacional, la agricultura, la industria, la minería y otras actividades económicas de Arequipa.

De acuerdo con el reporte de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), algunas de estas infraestructuras hídricas se encuentran próximas a alcanzar su capacidad máxima, lo que refleja la disponibilidad del recurso hídrico en esta temporada de lluvias.

Entre las represas con mayor volumen almacenado destaca Pillones, que alcanza el 95.82% de su capacidad, con 77 millones de metros cúbicos de agua. Le sigue Aguada Blanca, principal fuente de abastecimiento para la ciudad de Arequipa, con un 84.77% de almacenamiento, equivalente a 18 millones de metros cúbicos de los 22 millones que puede contener.

La represa El Frayle registra un 69.61% de su capacidad, al almacenar 82 de los 119 millones de metros cúbicos disponibles, mientras que Bamputañe alcanza el 68.85%, con 27 de 40 millones de metros cúbicos. En tanto, la presa Pañe presenta un 55.60% de almacenamiento, con 54 millones de metros cúbicos de agua, y el Dique Los Españoles llega al 58.36%, con 5 millones de metros cúbicos, considerando que su capacidad máxima es de 9 millones.

En contraste, la represa Chalhuanca es la que presenta el menor nivel de almacenamiento, con solo el 27.78% de su capacidad, al contar con 7 de los 25 millones de metros cúbicos que puede albergar, por lo que es la presa que aún requiere mayor recarga

Autodema indicó que, pese a las diferencias en los niveles de almacenamiento, el panorama general es positivo y permite proyectar una adecuada disponibilidad de agua para los próximos meses.

