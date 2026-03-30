Un reservorio en desuso ubicado en la urbanización 15 de Agosto, en el distrito arequipeño de Paucarpata, se ha convertido en un foco de basura y en un punto crítico de inseguridad, según alertaron vecinos de la zona. El espacio, es utilizado para arrojar residuos, generando malos olores y afectando a quienes viven en los alrededores.

Mario González Cama, presidente de la urbanización, señaló que el problema se repite a diario debido a que algunas personas dejan basura fuera del horario de recojo, que son los martes y jueves. Indicó que, incluso después de que se hayan recogido los desechos, durante la madrugada del día siguiente, el lugar amanece con la basura dispersa y convierte el área en un foco infeccioso.

La situación se complica en horas de la noche. Vecinos advierten que el sector carece de iluminación y vigilancia, lo que facilita la presencia de personas de mal vivir. En esa zona, aseguran, se han registrado robos bajo la modalidad de “arranchamiento”, mientras que el apoyo de Serenazgo y la Policía es escaso.

Ante este escenario, los vecinos exigieron la intervención de la municipalidad para recuperar la zona.

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