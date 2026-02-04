La empresa de Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) restableció la tarde de hoy miércoles, el servicio eléctrico en el Centro de Salud de Chala, en la provincia de Caravelí, luego de que la Gerencia Regional de Salud de Arequipa se acogiera al fraccionamiento de la deuda pendiente y realizara un primer pago por aproximadamente 33 mil soles.

El suministro de energía se reanudó a partir de las 15:00 horas de hoy, tras el pago del más del 50% por la Red de Salud Camaná-Caravelí, correspondiente a una deuda total de 61 mil 800 soles acumulada por recibos impagos durante 10 meses.

Según información confirmada por la Gerencia Regional de Salud y de la empresa SEAL, el monto restante, cercano a los 27 mil soles, será cancelado en una sola cuota, dentro del plazo de un mes otorgado por la empresa eléctrica. No obstante, desde el sector Salud se indicó que el pago estaría previsto para la próxima semana, ya que el trámite de desembolso ya fue iniciado.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que la deuda se habría generado por un descuido administrativo del Gobierno Regional de Arequipa y de las instancias responsables del seguimiento de los pagos de los servicios básicos.

Durante las horas en que se mantuvo el corte del suministro, registrado en la mañana de hoy, el establecimiento de salud operó con un grupo electrógeno para garantizar la atención de los pacientes y el funcionamiento de los servicios básicos.

