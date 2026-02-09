Luego de 12 horas de interrupción del tránsito vehicular, esta mañana terminaron los trabajos de limpieza y desbloqueo en cinco tramos afectados por el ingreso de lodo en los distritos de Chaparra y Quicacha, en la provincia de Caravelí.

La obstrucción de la vía se registró desde las 10:00 de la noche del domingo, dejando aislados a numerosos pobladores y viajeros. El arrastre de piedras afectó la carretera que une lo distritos y ante la necesidad de continuar sus recorridos, varios pobladores y pasajeros cruzaron a pie para llegar a sus destinos.

Pobladores cruzaron a pie el rio que interrumpió la carretera (Foto: Difusión)

El alcalde del distrito de Chaparra, Marcos Luna, informó que desde las 8:00 horas de esta mañana se desplegó la maquinaria pesada para atender la emergencia. Con el apoyo de dos cargadores frontales se terminó la limpieza y se restableció el tránsito vehicular en los puntos críticos.

Los cinco tramos interrumpidos fueron el cruce de Quirhua, Casagrande, Churcaya en la vía de Achanizo a Caramba; mientras que en Quicacha fue en Tiruque, Quicacha y Saghuara.

Esta no es la primera vez que ocurre el ingreso de huaico, ya que anteriormente se han registrado situaciones similares durante esta temporada de lluvias, provocando el bloqueo de vías y dejando varados a buses y vehículos particulares.

