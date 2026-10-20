El tránsito vehicular en el kilómetro 771 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de Ocoña, provincia de Camaná, fue restablecido luego de que un derrumbe de rocas interrumpiera la circulación y afectara a un bus de pasajeros.

La caída de rocas impactó en la parte delantera derecha del bus interprovincial Ángeles Tour, que resultó dañada. Los pasajeros lesionados recibieron atención médica en el establecimiento de salud de Ocoña.

Derrumbe en la Panamericana Sur impactó en un bus y dejó pasajeros heridos

Tras la emergencia, personal de Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), desplegó maquinaria pesada y trabajadores desde Ocoña y Cerro de Arenas para retirar las rocas y limpiar la carretera.

Las labores permitieron despejar la vía y recuperar el tránsito normal en este tramo de la Panamericana Sur, una de las principales rutas de conexión entre el norte y las regiones del sur del país.

El MTC recomendó a los conductores mantener la precaución durante sus desplazamientos y respetar las indicaciones de la Sutran y la Policía, especialmente en los tramos donde podrían registrarse nuevos desprendimientos de rocas.