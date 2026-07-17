El hogar donde el héroe nacional Francisco Bolognesi forjó los valores que lo llevaron a defender el Morro de Arica hasta el último cartucho volvió a recuperar parte de su historia. Tras más de 50 años de permanecer desaparecidas, las placas que recuerdan su paso por esta vivienda arequipeña fueron restituidas.

La ceremonia se realizó en la histórica vivienda ubicada en calle Sucre 209, donde vivieron Francisco Bolognesi, su hermano Mariano y su madre, Juana Cervantes.

El presidente de la Asociación Legión Coronel Francisco Bolognesi, Carlos José González Walstrom, explicó que las placas originales fueron colocadas el 4 de noviembre de 1916, durante las actividades por el centenario del nacimiento del héroe nacional, sin embargo, desaparecieron alrededor de la década de 1970 sin que exista un registro oficial sobre su retiro.

Restituyen placas históricas en casa de los Bolognesi en Arequipa (Foto: GEC)

“Decidimos restituir estas placas porque son un símbolo de identidad nacional, de amor a la patria y recuerdan que en esta casa vivieron dos grandes héroes del Perú”, manifestó González y añadió que la recuperación forma parte de un proyecto para poner en valor todos los espacios vinculados a Francisco y Mariano Bolognesi en Arequipa.

RECONSTRUCCIÓN DE LAS PLACAS

La reconstrucción de las placas tomó más de ocho meses. El proceso incluyó el análisis de fotografías antiguas para determinar las dimensiones y características originales, ya que los moldes se habían perdido. Posteriormente, se realizaron las gestiones ante la Dirección Desconcentrada de Cultura para autorizar su instalación en este inmueble declarado monumento histórico.

Por su parte, la tataranieta de Francisco y Mariano Bolognesi, Ana Mamie Raguz Bolognesi, destacó que la vivienda fue el lugar donde ambos hermanos forjaron los valores que marcaron sus vidas. Señaló que devolver las placas representa un acontecimiento especial para su familia y una oportunidad para compartir con todos los peruanos el legado patriótico de sus antepasados.

De otro lado, el historiador José Ballón Cusirramos indicó que la casona posee un alto valor histórico, turístico y patrimonial al formar parte del Centro Histórico de Arequipa, pues consideró que el inmueble podría destinarse en el futuro a un museo o espacio cultural que preserve la memoria de Francisco y Mariano Bolognesi y fortalezca la identidad de la ciudad.