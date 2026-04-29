El incremento del caudal del microreservorio Ajuyani, provocado por las intensas lluvias registradas en las zonas altas del distrito de Tuti, cubrió de agua una gran parte del tramo de la trocha carrozable en el sector Ram Ram, en la provincia de Caylloma, interrumpiendo por completo el tránsito vehicular.

Según el área de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, el desborde causó daños en la infraestructura de transporte y dejó la carretera inhabilitada para el paso de vehículos. Pese a la emergencia, no se reportaron víctimas ni personas afectadas en su salud.

Vehículos corren el riesgo de quedar varados en la zona de Ram Ram de Tuti en Caylloma

El equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Tuti realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar las acciones requeridas para restablecer la transitabilidad en la zona ante el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa.

Las autoridades exhortaron a los conductores a no circular por la vía afectada, debido al alto riesgo que representa el estado actual del camino y los conductores corren el peligro de quedar varados en medio del caudal.