La provincia de La Unión es la menos poblada de la región Arequipa, con apenas 14 mil 449 habitantes, según los resultados del Censo Nacional 2025. Esta cifra representa menos del 1% de la población regional, que asciende a 1 millón 814 mil 554 personas.

De acuerdo con el informe censal, que dio el coordinador del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en Arequipa, Flavio Charca, en La Unión residen 7,229 hombres (50%) y 7,220 mujeres (50%), lo que evidencia una distribución casi equitativa entre ambos sexos.

En cuanto a la composición por edades, la mayor parte de la población se concentra en el grupo de 15 a 59 años, que reúne a 7,919 personas, equivalente al 54% del total. En tanto, 3,397 habitantes (23%) tienen entre 0 y 14 años, mientras que 3,133 personas (21%) son adultos mayores de 60 años.

El distrito más poblado de la provincia es Cotahuasi, capital provincial, con 3,479 habitantes. Le siguen Puyca, con 2,534 pobladores; Pampamarca, con 1,867; Alca, con 1,862; y Huaynacotas, con 1,771.

En el otro extremo se ubican los distritos con menor número de habitantes. Quechualla registra apenas 264 pobladores, seguido de Tauría con 294, Sayla con 412, Charcana con 635, Toro con 642 y Tomepampa con 689 habitantes.

DISTRITOS EN AREQUIPA CON MAYOR POBLACIÓN

En contraste, la provincia de Arequipa es la más poblada de la región con 1 millón 382,326 habitantes, concentrando más del 76% de la población regional.

Dentro de esta provincia, Cerro Colorado es el distrito con mayor número de habitantes al registrar 273,339 personas, seguido por Paucarpata con 153,000 pobladores, consolidándose como dos de las jurisdicciones con mayor crecimiento demográfico de Arequipa.