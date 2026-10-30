Máscaras, cuchillos, machetes de plástico y otros accesorios utilizados para los disfraces de Halloween fueron inmovilizados durante un operativo sanitario realizado en los alrededores del mercado San Camilo, en el Cercado de Arequipa. Los comerciantes no pudieron presentar la documentación que acreditara el registro sanitario de estos productos.

La intervención estuvo a cargo de la Gerencia Regional de Salud (GERESA), a través de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa. El objetivo fue verificar que los artículos ofrecidos por los establecimientos cumplan con las condiciones sanitarias para su comercialización, ante la cercanía de las celebraciones de Halloween.

Los propietarios de los productos intervenidos tienen un plazo de siete días para presentar los documentos que acrediten su registro sanitario. Si no cumplen con este requisito, las autoridades procederán a incautarlos y destruirlos, según el procedimiento establecido.

El director ejecutivo de Salud Ambiental, Yuri Isasi Rosas, advirtió que los juguetes y accesorios de procedencia desconocida podrían contener sustancias químicas peligrosas, como plomo y otros metales pesados, que representan un riesgo para la salud, especialmente de los niños.

Ante esta situación, la GERESA recomendó a los padres de familia revisar el rotulado y la procedencia de los productos antes de comprarlos. También pidió evitar aquellos que tengan olores intensos, pinturas que se desprendan con facilidad o materiales de dudosa calidad.