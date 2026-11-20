La delegación de Cusco fue retirada de la disciplina de Fútbol 11 Libre de los XXIV Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2026 luego de que la Comisión de Justicia determinara que algunos de sus integrantes y miembros de su barra incurrieron en agresiones verbales, amenazas e intimidaciones contra árbitros y organizadores del certamen.

La medida fue anunciada mediante un comunicado difundido hoy, 20 de noviembre en Arequipa. Según la Comisión de Justicia, los hechos ocurrieron durante el desarrollo de las competencias y afectaron el normal desenvolvimiento de las actividades deportivas.

De acuerdo con el documento, las conductas atribuidas a integrantes de la representación cusqueña vulneraron principios fundamentales del torneo, como el respeto, la disciplina, la ética deportiva y el juego limpio. Además, se señala que las amenazas y actos de intimidación estuvieron dirigidos contra miembros de la organización y el cuerpo arbitral.

La Comisión recordó que las bases de los Juegos Nacionales Deportivos Laborales establecen la obligación de mantener un comportamiento adecuado y respetuoso durante las competencias. Asimismo, advirtió que cualquier falta de palabra o conducta violenta contra el personal encargado del evento puede ser sancionada conforme a la normativa vigente.

Tras evaluar los informes y los medios probatorios disponibles, y luego de garantizar el derecho de defensa de los involucrados, el órgano disciplinario decidió retirar a la delegación de Cusco de la competencia de Fútbol 11 Libre.

En el comunicado, la Comisión también rechazó y condenó todo acto de agresión verbal, amenaza o falta de respeto contra árbitros, organizadores y autoridades deportivas, al remarcar que ninguna delegación está por encima de las normas que rigen el torneo.

Los Juegos Nacionales Deportivos Laborales 2026 se desarrolla en Arequipa en las diferentes disciplinas del 18 al 22 de noviembre, en diferentes escenarios deportivos.