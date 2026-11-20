Un nuevo movimiento telúrico se registró este día en la región Lima. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.0, cuyo epicentro se localizó en el mar, a 52 kilómetros al oeste de Ancón.

De acuerdo con el reporte oficial, el temblor ocurrió a las 11:03 a. m. y tuvo una profundidad de 51 kilómetros. El movimiento fue percibido por los habitantes de la localidad de Ancón, al norte de la capital.

El IGP informó que la intensidad alcanzó el grado III en la escala de Mercalli en Ancón. Esta medición corresponde a la percepción del movimiento en dicha zona.

Con este evento, ya son dos los sismos sentidos en la región Lima durante la jornada. El primero ocurrió en horas de la madrugada y tuvo una magnitud de 3.5, con epicentro en Mala.