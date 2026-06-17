Diez buses que prestaban servicio en la ruta 4 de Octubre–Cotaspa del Sistema Integrado de Transporte (SIT) fueron retirados temporalmente de circulación tras una inspección sorpresa realizada por la Municipalidad Provincial de Arequipa, que detectó diversas deficiencias técnicas en las unidades.

El operativo realizado en el terminal del consorcio Emarsistran a cargo de inspectores de la Gerencia de Transporte y Movilidad Sostenible. Durante la intervención, se retiraron las tarjetas de acreditación de 10 vehículos, medida que les impide continuar operando hasta que corrijan las observaciones encontradas.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran parabrisas trizados, pasamanos en mal estado, sistemas de iluminación defectuosos, uso de micas rosadas prohibidas y problemas en los neumáticos de repuesto. Además, los inspectores incautaron megáfonos que habían sido instalados de manera irregular en algunas unidades.

Según informó la comuna provincial, los vehículos permanecerán fuera de servicio mientras los operadores subsanan las fallas técnicas y acreditan que cumplen con las condiciones exigidas para brindar el servicio de transporte público.

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