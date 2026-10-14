Aproximadamente 40 paneles publicitarios fueron retirados hoy durante un operativo de la Municipalidad Provincial de Arequipa en las avenidas Jorge Chávez y Goyeneche, debido a que incumplieron las disposiciones municipales y afectaban el entorno del patrimonio histórico.

La intervención estuvo a cargo de la Gerencia del Centro Histórico, oficina que previamente advirtió a los negocios que los anuncios luminosos no son acordes al patrimonio cultural, además, genera la contaminación visual y pueden representar un peligro para los peatones si se desprenden de las fachadas de los establecimientos comerciales.

Según informó el personal municipal, los propietarios ya habían sido advertidos sobre las infracciones y las restricciones para instalar publicidad en estas zonas. Sin embargo, al no retirar los paneles por cuenta propia, se procedió a su retiro y decomiso, conforme a la Ordenanza Municipal N.° 1124-2018.

La comuna también recordó que la Ordenanza Municipal N.° 1363, aprobada en 2025, contempla una multa de una UIT, equivalente a S/ 5.500, para los establecimientos que incurran en las infracciones señaladas. La responsabilidad alcanza al propietario del negocio y, de manera solidaria, al dueño del inmueble, según lo informado por el municipio.

MULTAS POR CARGA Y DESCARGA

Durante estas acciones de fiscalización, la municipalidad también advirtió sobre el incumplimiento de los horarios establecidos para la carga y descarga de mercadería en el Centro Histórico.

De acuerdo con la Ordenanza N.° 1124, estas actividades deben realizarse entre las 10:00 p. m. y las 6:00 a. m. Los negocios que incumplan la disposición pueden recibir una multa de S/ 5.500. Además, los vehículos involucrados pueden ser internados.

La municipalidad continuará con los operativos para retirar elementos publicitarios no autorizados y fiscalizar las actividades comerciales que incumplan las normas en el Centro Histórico.