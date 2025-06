Arequipa se alista para celebrar los 25 años de su declaratoria como Patrimonio Mundial de la Humanidad y la Gerencia del Centro Histórico y Zona Monumental planea realizar un congreso con ponentes que vengan de otras ciudades patrimonio y se pretende involucrar a las universidades como la UNSA, UCSM, San Pablo y Continental.

Gabriel Damiani Lazo, gerente del Centro Histórico y Zona Monumental, señaló ayer están coordinando recién qué actividades van a desarrollar y el miércoles 18 de junio se realizará una reunión más.

“No va a ser solo de la gerencia (Centro Histórico), tenemos que articular con otras gerencia y el Ministerio de Cultura. Un tema es la celebración el 2 de diciembre, cuando la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) declara a Arequipa Patrimonio Mundial de la Humanidad, todos los años celebramos eso. Estamos viendo cómo generar mayor interés en la población aprovechando que este año cumplimos 25 años”, señaló.

El funcionario informó que están detrás de que la Unesco no quite el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad. “Para que ello ocurra deberíamos primero que estar en la lista negra de la Unesco, que no es el caso, felizmente”, dijo.

PEATONALIZAR

Damiani Lazo se proyecta a peatonalizar más calles en el Centro Histórico, como el Portal de la Municipalidad, porque es ventajoso para el comercio y la salud de las personas al restringir el tránsito vehicular y la contaminación de smog.

“Los 25 años significa eso, llegar a la población para que sepan qué tienen que hacer para vivir en un Centro Histórico. Las estadísticas indican como fue creciendo en turismo después de ser declarados, ven a Arequipa como una joya y que es denominada un museo vivo. La idea es cerrar calles para recuperar peatones”, apuntó.