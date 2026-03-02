A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 2 de marzo en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 2 de marzo en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Ava, en la A. Lima en el distrito de Mariano Melgar se vende a 15.59 soles; en el grifo San Lorenzo, ubicado en la calle Huánuco en mariano Melgar se vende a 13.59 soles; en la estación Corzo en San Martín del distrito de Socabaya a 13.25 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 2 de marzo en Arequipa?

La gasolina Premium en el grifo Ava, en la A. Lima en el distrito de Mariano Melgar se vende a 17.09 soles; en el grifo San Lorenzo, ubicado en la calle Huánuco en mariano Melgar se vende a 14.15 soles; en la estación Corzo en San Martín del distrito de Socabaya a 14.69 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 2 de marzo, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Primax en el óvalo de la plataforma Andrés Avelino Cáceres se vende a 18.99 soles; en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero a 13.95 soles; en el grifo San José de Petroperú en La Pampilla, en el Cercado de Arequipa se expende a 13.89 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 2 de marzo en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.70 soles en la estación J&P de la Av. Vidaurrázaga en José Luis Bustamante y Rivero; a 5.55 soles en el grifo San José de Petroperu en La Pampilla, Cercado de Arequipa.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 2 de marzo?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas.