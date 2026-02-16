A continuación, detallamos los precios de la gasolina, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 16 de febrero en los grifos de Arequipa.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 16 de febrero en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 15.95 soles en el grifo Chaskigas de la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa; a 13.99 en el grifo Petroperú de la Av. Independencia en el Cercado: a 13.42 soles en la estación Ava en la Av. Vidaurrázaga.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 16 de febrero en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 17.15 soles en el grifo Chaskigas de la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa; a 14.99 soles en el grifo Petroperú de la Av. Independencia en el Cercado; a 14.54 soles en la estación Ava en la Av. Vidaurrázaga.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 16 de febrero, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 15.75 soles en el grifo Chaskigas de la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa; a 14.95 soles en el grifo Petroperú de la Av. Independencia en el Cercado: a 15.05 soles en la estación Ava en la Av. Vidaurrázaga.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 16 de febrero en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 4.95 soles en el grifo Chaskigas de la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa; a 5.45 soles en el grifo Petroperú de la Av. Independencia en el Cercado; a 5.39 soles en la estación Ava en la Av. Vidaurrázaga.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 16 de febrero?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 49.00 soles en el grifo de Chaski Gas.