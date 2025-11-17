A continuación, detallamos los precios de las gasolinas, diésel y balón de gas doméstico para hoy lunes 17 de noviembre en la Ciudad Blanca.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy lunes 17 de noviembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular que agrupa a los octonajes de 84 y 90 se vende a 13.21 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 12.97 soles en el grifo Virgencita de Chapi de la avenida Mariscal Castilla con Comandante Canga, en Mariano Melgar; y a 14.65 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy lunes 17 de noviembre en Arequipa?

La gasolina Premium que agrupa a los octonajes de 95 y 97 octanos, se vende a 14.29 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 13.87 soles en el grifo Virgencita de Chapi de la avenida Mariscal Castilla con Comandante Canga, en Mariano Melgar; y a 15.55 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este lunes 17 de noviembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) se vende a 13.99 soles en el grifo Grupo Corzo en San Martín, de Socabaya; a 13.95 soles en el grifo Virgencita de Chapi de la avenida Mariscal Castilla con Comandante Canga, en Mariano Melgar; y a 15.45 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado.

¿Cuál es el precio del GLP hoy lunes 17 de noviembre en Arequipa?

El precio del gas vehicular se vende a 5.35 soles en el grifo Independencia de la calle Víctor Lira, Cercado; y a 5:09 soles en el grifo Chaski Gas de la av. La Paz, Cercado.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy lunes 17 de noviembre?

El balón de gas de 10 kilogramos se vende desde 45.50 soles en el grifo de Llamagas, de la avenida Goyeneche y a 44.00 soles en Llamagas del distrito de Cerro Colorado, según Facilito.